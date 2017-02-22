ДТП на автодороге "Ковдор - Пиренга". Один человек погиб

Кирилл Коган.

В аварии на автодороге "Ковдор -Пиренга" погиб человек. По информации регионального управления ГИБДД, столкновение "Рено Логан" и пассажирского микроавтобуса произошло сегодня в районе 7 часов утра. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и протаранил микроавтобус "Мерседес", в котором находилось 11 пассажиров. В результате ДТП водитель легковушки, мурманчанин 85-го года рождения, госпитализирован. Его спутница, 48-летняя жительница Мурмашей, скончалась на месте. Пассажиры автобуса отделались испугом.