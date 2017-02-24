Прокуратурой г. Кандалакши проводятся «горячие линии» по вопросам обеспечения граждан, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача, а также по вопросам соблюдения и защиты пра

27.02.2017 в период с 14.00 до 17.00 часов прокуратурой г. Кандалакши проводятся «горячие линии» по вопросам:

- обеспечения граждан, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача;

- соблюдения и защиты прав несовершеннолетних.

Вопросы, касающиеся нарушения прав на обеспечение лекарственными средствами, Вы можете задать помощнику прокурора города Мамаковой Екатерине Сергееевне по телефону 8 (815-33) 9-62-12.

По вопросам соблюдения и защиты прав несовершеннолетних звонки будут приниматься старшим помощником прокурора Свильповой Натальей Александровной по телефону: 8 (815-33) 3-17-02.

Прокуратура Мурманской области