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23.02.2017 11:30

Поздравление прокурора области Василия Щербакова с Днем защитника Отечества

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества- 23 февраля!

Этот праздник – олицетворение неразрывной связи поколений, славы и величия Вооружённых Сил, символ мужества и героизма российского народа. Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию нашей страны.
Желаю коллегам всегда оставаться верными Присяге и служить Закону и России, а их родным и близким быть опорой в делах, поддерживать во всех добрых начинаниях. Особые слова искренней благодарности и признательности выражаю ветеранам органов прокуратуры! Пусть ваши знания, опыт и впредь служат залогом лучших прокурорских традиций.
В этот праздничный день желаю крепости духа, сил и энергии для решения самых сложных задач. Мира и благополучия вам и вашим близким!

Прокурор Мурманской области государственный советник юстиции 3 класса В.А. Щербаков
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