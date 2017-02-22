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22.02.2017 11:15

"Миссис Великая Русь". Региональный этап. Имя самой красивой женщины Кольского Заполярья

Павел Кондратьев.

Мурманчанка Александра Низовец стала победительницей регионального этапа Всероссийского конкурса красоты "Миссис Великая Русь". Она получила титул "Миссис Мурманская область" и право представлять наш регион в финале.
Перед финалом за кулисами шум и суета. Участницы приводят в порядок наряды и прически, поддерживают тех, кто сильно переживает. Рядом крутятся дети — без них красавиц просто бы здесь не было. Ведь главное требование организаторов - быть мамой.
Валерия Грудина: "Я считаю, что этот конкурс должен показать, что институт семьи сейчас самое главное. Чтобы показать, что мамочки не только могут сидеть в декрете в четырех стенах, а могут развиваться и показывать свои таланты. Что мы такие красивые не только для своих мужей".
Екатерина Гордеева: "Я желаю всем девочкам победы. Мы все прекрасны по-своему. У каждой есть своя особенность, шарм, каждая разносторонне развита. Поэтому пусть победит дружба, в первую очередь".
Желающих получить титул "Мисс Великая Русь" было более сотни, но до финала дошли самые стойкие. Сказалась серьезная подготовка - 5 месяцев они учились правильно ходить, занимались танцами и спортом, обучались актерскому мастерству, посещали мастер-классы по макияжу, уходу за волосами, ораторскому искусству.
Марина Маркова: "Сложно было, да. Потому что я мама двоих детей. Всё равно возникают какие-то сложности, когда работаешь - семья, дом. Очень сложно".
Супруг Марины Сергей уверен, что конкурс важен и мужьям. И не только потому, что они обязаны поддерживать свою половинку.
Сергей Марков: "Конечно, интересно посмотреть на неё с другой стороны - нет так как каждый день дома. Посмотреть, как раскрывается её талант, творчество и оценить, сделать для себя выводы определенные".
Конкурс "Миссис Великая Русь" проводится второй раз. Главная цель - возрождение престижа материнства и семейных ценностей. Отборочные туры охватили более 20 крупных городов России. Финал состоится летом в Петербурге. Его победительница получит право представлять страну в глобальном шоу красоты "Миссис Мира".
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