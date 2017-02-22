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22.02.2017 11:00

В Мурманском облсовпрофе на расширенном заседании Президиума северяне обсудили проблемы гражданского персонала Северного флота

Татьяна Нестерова.

Областной совет профсоюзов - о проблемах гражданского персонала Северного флота. Сегодня в этой сфере деятельности — 22,5 тысячи человек. В связи с сокращением количества воинских должностей, на них большая ответственность по поддержанию боеготовности основных сил флота. Но вместе с тем, как подчеркнули профсоюзные лидеры, уровень зарплаты значительно ниже, чем у военнослужащих.
Председатель ТО СФ профсоюза гражданского персонала ВС России Олег Резников: "Средняя заработная плата по данным финансово-экономической службы СФ - 36 тысяч, средняя заработная плата по Мурманской области 47 тысяч. Т.е. из этих цифр виден такой дисбаланс".
Участники встречи в облсовпрофе выразили беспокойство по поводу оттока опытных специалистов. В первую очередь, инженерно-технических кадров.
Председатель СОП "Мурманский облсовпроф" Александр Первухин: "Мы предлагаем определенные шаги - в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о возможности индексации зарплаты гражданскому персоналу. 2-й путь - поручить определённым структурам, к примеру, Министерству обороны - выйти с законодательной инициативой по внесению дополнений и изменений в 349 ст. Трудового Кодекса, которые как раз и помогут нивелировать данные вопросы".
Руководитель региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева в Мурманской области, депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Юрий Шадрин: "В большинстве своем решить на региональном уровне те вопросы, те задачи, которые ставятся здесь, невозможно. Но донести через депутатов Государственной Думы, Совета Федерации мы просто обязаны. Поэтому нужно четко преподнести, аргументировать и тогда, я думаю, это будет решаться".
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