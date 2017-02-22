Общая задолженность по заработной плате в организациях Мурманской области почти 112 миллионов рублей

Анастасия Русинова.

Почти 112 миллионов рублей - общая задолженность по заработной плате в организациях Мурманской области. По информации Мурманскстата, эти показатели значительно меньше прошлогодних, в первую очередь, в результате погашения долга некоторыми организациями. Основная причина такой задолженности - отсутствие собственных средств организаций. Своих денег вовремя не получили 1195 человек. Почти половина работает в организациях по добыче полезных ископаемых - 591 человек, в строительстве – 330, в обрабатывающих производствах – 246. Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на начало года приходилась на организации, расположенные в Ковдорском районе, Мурманске и Североморске.





