Телеканал "Россия" начинает приём заявок на региональный этап кастинга третьего сезона Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" в Мурманске

Яков Осетров.

Дети до 16 лет могут продемонстрировать свои способности в различных номинациях: вокал и игра на инструментах, ораторское искусство, актерское мастерство, хореография. Анкета на сайте "Ptica.tv". Детям необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт, а также фонограмму номера на флэшке. Отборочный тур состоится уже 20 апреля. Способности одаренных детей будут оценивать профессионалы. Лучшие участники получат шанс попасть в финал, поехать в Москву и стать известными всей стране!