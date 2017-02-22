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22.02.2017 09:35

В Мурманской области завершается прием заявок на юбилейную, XX "Лыжню Дружбы"

Яков Осетров.

Этот традиционный массовый пробег длиной 12 километров стартует 11 марта в поселке Раякоски, что в Печенгском районе, и как всегда, пройдет по территории сразу трех государств Баренц-региона - России, Финляндии и Норвегии. Лыжникам достанутся сувенирные шапочки, они смогут сделать фото на память, но чтобы стать участниками события? им прежде всего надо соблюсти все правила, установленные пограничными комиссарами. Во-первых, зарегистрироваться. Учитывая, что времени осталось совсем немного, прием заявок будет идти даже в предстоящие праздничные дни.
Заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту Мурманской области Наталья Марковина: "Принимаются заявки до 26 февраля 2017 года и хотелось бы обратить внимание всех жителей Мурманской области, что вам необходимо обращаться по месту жительства в спорткомитеты или в подразделения администрации своего города".
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