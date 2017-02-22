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22.02.2017 09:27

В День Защитника Отечества, в Мурманске и Североморске, покажут боевую технику СФ

Кирилл Коган.

В областном центре противовоздушные зенитно-ракетные комплексы "С-400" и противокарабельные "Бастионы" разместят перед гостинично-деловым центром "Арктика". Экспозицию дополнят расчеты артиллерийских систем "Нона" и "Рапира". Зрителям продемонстрируют и новейшие беспилотники. После - праздничный концерт. На сцену выйдут солисты ансамбля песни и пляски СФ и артисты драмтеатра. Во флотской столице праздник пройдет на территории причалов военного городка соединений надводных кораблей. Вход свободный.
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