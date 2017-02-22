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22.02.2017 09:20

"Росреестр" стал доступнее. Северяне теперь могут оформлять земельные сделки дистанционно

Кирилл Коган.

Ведомство подвело итоги прошлого года. В 2016-м специалисты обработали порядка 200 тысяч запросов по предоставлению информации по госрегистрации и кадастровому учету. В управлении отмечают, подход к работе изменился принципиально. Если до этого подача заявлений, в основном, осуществлялась лично или через почтовые отправления, то уже в прошлом году к оформлению сделок подключили нотариусов.
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области Софья Наймушина: "Электронными сервисами активно стали пользоваться и муниципалитеты, электронными сервисами могут пользоваться как юридические лица, и они пользуются. Более 1,5 тысяч заявлений на сегодняшний день подано в электронном виде на госрегистрацию и с этого года начал работать "личный кабинет" правообладателя. Т.е любое лицо, которое зарегистрировано на портале госуслуг, может работать через личный кабинет".
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