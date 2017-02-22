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22.02.2017 09:12

Протест прокуратуры Мурманской области рассмотрен на заседании комитета по социальной политике и охране здоровья областной Думы

Светлана Деменева.

Сотрудники надзорного органа установили несоответствие отдельных положений закона о программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи - федеральному законодательству. Протест будет удовлетворен, но требует значительных финансовых вливаний, которых в бюджете нет. Комитет вынес его на общее обсуждение депутатов 28 февраля. Рассмотрены и инициативы законодательных собраний других регионов. Они касаются ограничения продажи обычных и электронных сигарет. А в Мурманской области будут внесены поправки в законы, которые касаются выплат малоимущим пенсионерам.
Председатель комитета по социальной политике и охране труда Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Надежда Максимова: "Должна быть равна вместе с доплатой эта пенсия - величине прожиточного минимума в Мурманской области. Но очень важно - прожиточный минимум меняется в зависимости от наполняемости корзинки, поэтому мы очень жесткую позицию сюда вписываем. Оно должно соответствовать на конец предыдущего года. Не важно, что там будет меняться - величина должна быть стабильная, люди не должны страдать".
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