Возрождение уважения к материнству и семейным ценностям. В Мурманской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса красоты "Миссис Великая Русь"

Павел Кондратьев.

В Мурманской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса красоты "Миссис Великая Русь". В нём традиционно принимают участие замужние дамы. Нелегкая подготовка заняла 5 месяцев. Постановка дефиле и танцев, занятия по актерскому мастерству. Но, как говорится - тяжело в учение, легко в бою. Итог изнурительных тренировок и бессонных ночей - гала-концерт в Кольском центре культуры. Конкурс преследует благую цель - возрождение уважения к материнству и семейным ценностям. Победительница всероссийского этапа получит право бороться за корону "Миссис мира".

Организатор Всероссийского конкурса красоты "Миссис Великая Русь" Ксения Чурсина: "Конкурс должен показать, что женщина, которая имеет детей, готова развиваться, быть интересной не только для своего мужа, но и для своих окружающих. Готова удивлять окружающих. Мужья увидят своих женщин другими глазами. Мужья меняются вместе со своими женами, начинают ценить своих женщин, они начинают гордиться своими женами".