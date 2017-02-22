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22.02.2017 08:57

Возрождение уважения к материнству и семейным ценностям. В Мурманской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса красоты "Миссис Великая Русь"

Павел Кондратьев.

В Мурманской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса красоты "Миссис Великая Русь". В нём традиционно принимают участие замужние дамы. Нелегкая подготовка заняла 5 месяцев. Постановка дефиле и танцев, занятия по актерскому мастерству. Но, как говорится - тяжело в учение, легко в бою. Итог изнурительных тренировок и бессонных ночей - гала-концерт в Кольском центре культуры. Конкурс преследует благую цель - возрождение уважения к материнству и семейным ценностям. Победительница всероссийского этапа получит право бороться за корону "Миссис мира".
Организатор Всероссийского конкурса красоты "Миссис Великая Русь" Ксения Чурсина: "Конкурс должен показать, что женщина, которая имеет детей, готова развиваться, быть интересной не только для своего мужа, но и для своих окружающих. Готова удивлять окружающих. Мужья увидят своих женщин другими глазами. Мужья меняются вместе со своими женами, начинают ценить своих женщин, они начинают гордиться своими женами".
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