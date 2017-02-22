В Мурманске состоялся "круглый стол" по проблемам уборки снега в городе

Яков Осетров.

Активисты ОНФ провели "круглый стол" по проблемам уборки снега. Чиновники, депутаты, сотрудники прокуратуры, инспекторы ГИБДД, общественники. Отмечено: если в Мончегорске и Апатитах особых нареканий нет, то Мурманск пережил снежный коллапс. Чтобы такое не повторялось, предложено проверить качество дорожной техники и эффективность ее использования. Скорректировать графики уборки, расширять возможности общественного контроля. Многое зависит и от самих горожан, которые загромождают машинами дворы и тротуары. Прежде, чем предъявлять претензии, надо научиться уважать чужой труд.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич: "Мы много говорим и рассказываем о проблемах, но порой забываем тех людей, которые в любую погоду работают - в пургу и снег, в условиях очень тяжёлых, поэтому ребята, огромное вам спасибо".