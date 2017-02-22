Мурманская областная научная библиотека представила издание, посвященное Герою Советского Союза Николаю Кононову

Елена Ямаш.



В память о павшем герое. В областной научной библиотеке презентовали издание, посвященное Герою Советского Союза Николаю Кононову. Народный судья 7-го участка города Мурманска был призван на фронт осенью 1941 года. 24 июня 44-го со взводом солдат под огнем врага переправился на левый берег Западной Двины, обеспечив боевой успех всей части. В этом бою Николай Иванович погиб, за что впоследствии ему была присвоена высшая награда страны. Изданию буклета, посвященного герою, предшествовала большая и кропотливая работа представителей судебной системы Мурманской области.

Председатель Первомайского суда г. Мурманска, председатель Мурманского отделения общероссийской общественной организации "Российское объединение судей" Сергей Седых: "Было достаточно сложно, потому что не вся информация сохранилась о работе судебной системы за период предвоенных лет. И поэтому по крупицам приходилось собирать информацию - как о месте, где он захоронен, так и о месте рождения Николая Ивановича".