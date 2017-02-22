На заседании Мурманской областной Думы рассмотрели 15 вопросов. Среди них - поправки в Устав и законопроект об Общественной палате

Светлана Деменева.

15 вопросов рассмотрено за заседании комитета по законодательству Мурманской областной Думы. Среди них - поправки в Устав и законопроект об Общественной палате. За основу взят Федеральный закон. Проект отправят в муниципалитеты. На основе поправок и предложений будет окончательное, третье чтение. Рассмотрен также важный вопрос для законодателей. Это необходимость внести поправки в регламент. Цель - повысить ответственность депутатов за исполнение своих обязанностей и дисциплину. Это касается, в первую очередь, присутствия на комитетах и заседаниях. Итоговый вариант должны одобрить на заседании Думы.

Первый заместитель Мурманской областной Думы, председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Владимир Мищенко: "У нас треть депутатов работает на непрофессиональной основе, исходя из этого бывают ситуации, когда мы на грани не добираем кворум для проведения комитетов, рабочих органов Думы. Есть необходимость подумать, как вот тут ужесточить подходы, требования, чтобы у нас работала все четко, работа была без срывов".





