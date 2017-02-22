Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
22.02.2017 08:35

На заседании Мурманской областной Думы рассмотрели 15 вопросов. Среди них - поправки в Устав и законопроект об Общественной палате

Светлана Деменева.

15 вопросов рассмотрено за заседании комитета по законодательству Мурманской областной Думы. Среди них - поправки в Устав и законопроект об Общественной палате. За основу взят Федеральный закон. Проект отправят в муниципалитеты. На основе поправок и предложений будет окончательное, третье чтение. Рассмотрен также важный вопрос для законодателей. Это необходимость внести поправки в регламент. Цель - повысить ответственность депутатов за исполнение своих обязанностей и дисциплину. Это касается, в первую очередь, присутствия на комитетах и заседаниях. Итоговый вариант должны одобрить на заседании Думы.
Первый заместитель Мурманской областной Думы, председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Владимир Мищенко: "У нас треть депутатов работает на непрофессиональной основе, исходя из этого бывают ситуации, когда мы на грани не добираем кворум для проведения комитетов, рабочих органов Думы. Есть необходимость подумать, как вот тут ужесточить подходы, требования, чтобы у нас работала все четко, работа была без срывов".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.86
Евро = 61.21
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.