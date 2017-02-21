Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин поздравил воинов-североморцев с наступающим Днем защитника Отечества

Сегодня заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин принял участие в торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества. Чествование военнослужащих состоялось во Дворце культуры «Строитель» г.Североморска. Роман Дурягин поздравил с наступающим праздником военнослужащих-североморцев, ветеранов Вооруженных сил и Военно-морского флота РФ от имени губернатора Мурманской области Марины Ковтун и членов регионального правительства.



«В наше время место, которое занимает Россия среди мировых держав, по-прежнему напрямую зависит от мощи Вооруженных сил. Недавно авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в составе корабельной авианосной группы вернулся из боевого похода в главную базу Североморск. На протяжении четырех месяцев моряки-североморцы выполняли ответственные государственные задачи по обеспечению военного присутствия в оперативно важных районах Мирового океана и нанесли ощутимый урон по структурам международного терроризма на территории Сирии. Вы с честью выполнили все поставленные командованием задачи, на деле показали всему миру отличную выучку, слаженность и высокий уровень боевого мастерства», - с такими словами обратился к собравшимся Роман Дурягин.



Заместитель губернатора напомнил, что десятки тысяч жителей Мурманской области прошли службу на кораблях, в частях и подразделениях Северного флота, и сегодня многие северяне достойно служат на флоте, надежно защищая морские рубежи России.



«Правительство Мурманской области заинтересовано в благополучии военнослужащих и их семей и старается сделать все возможное, чтобы житейские проблемы не отвлекали вас от ратной службы Отечеству. Мы понимаем, насколько трудна и ответственна профессия военного моряка, и выражаем искреннюю признательность за нелегкую морскую службу и преданность Родине», - подчеркнул Роман Дурягин.



На торжественном вечере ряд военнослужащих награжден Почетным знаком Губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье» за образцовое исполнение профессионального долга и беззаветное служение Родине.



/Управление по взаимодействию со СМИ/