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21.02.2017 19:45

Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин поздравил воинов-североморцев с наступающим Днем защитника Отечества

Сегодня заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин принял участие в торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества. Чествование военнослужащих состоялось во Дворце культуры «Строитель» г.Североморска. Роман Дурягин поздравил с наступающим праздником военнослужащих-североморцев,  ветеранов Вооруженных сил и Военно-морского флота РФ от имени губернатора Мурманской области Марины Ковтун и членов регионального правительства.

«В наше время место,  которое занимает Россия среди мировых держав, по-прежнему напрямую зависит от мощи Вооруженных сил. Недавно авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в составе корабельной авианосной группы вернулся из боевого похода в главную базу Североморск. На протяжении четырех месяцев моряки-североморцы выполняли ответственные государственные задачи по обеспечению военного присутствия в оперативно важных районах Мирового океана и нанесли ощутимый урон по структурам международного терроризма на территории Сирии. Вы с честью выполнили все поставленные командованием задачи, на деле показали всему миру отличную выучку, слаженность и высокий уровень боевого мастерства», - с такими словами обратился к собравшимся Роман Дурягин.

Заместитель губернатора напомнил, что десятки тысяч жителей Мурманской области прошли службу на кораблях, в частях  и подразделениях Северного флота, и сегодня многие северяне достойно служат на флоте, надежно защищая морские рубежи России.
 
«Правительство Мурманской области заинтересовано в благополучии военнослужащих и их семей и старается сделать все возможное, чтобы житейские проблемы не отвлекали вас от ратной службы Отечеству. Мы понимаем, насколько трудна и ответственна профессия военного моряка, и выражаем искреннюю признательность за нелегкую морскую службу и преданность Родине», - подчеркнул Роман Дурягин.

На торжественном вечере ряд военнослужащих награжден Почетным знаком Губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье» за образцовое исполнение профессионального долга и беззаветное служение Родине.  

/Управление по взаимодействию со СМИ/
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