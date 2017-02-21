Деньги для перспективных направлений и тех, кто не боится заявить о себе. Начинающие предприниматели Мурманска и области могут рассчитывать на поддержку

Анастасия Ярославская.

Региональный бизнес-инкубатор объявил сегодня о старте очередного конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям. Прием заявок на двух площадках - в Мурманске и в Апатитах. Ждут интереса со всех муниципалитетов. И обещают поддержку тем, кто пытается создать собственное дело.

Идею о собственном деле Надежде Павловой подкинуло не только желание самореализоваться, ребенок часто болел - хотелось помочь ему и другим стать более здоровыми. Так появилась первая в ее жизни собственная соляная пещера - два года назад, в самый пик кризиса.

Предприниматель Надежда Павлова: "Как раз только доллар скаканул и мы открывались тоже - это было тяжело, еще и перед летом, не подрасчитали сезон - тогда, когда люди все уехали, никого в городе нет".

С тех пор не только смогла заявить о себе - северяне на "ура" приняли курортное эхо с соленым привкусом. Открыла новый филиал и уже подумывает о создании сети. Смелости прибавила программа поддержки малых предпринимателей, дающая возможность получить грант. Собственное дело на них в регионе открыли уже сотни начинающих предпринимателей.

Директор ГОБУ "Мурманский региональный бизнес-инкубатор" Андрей Шарков: "Здесь два показателя. Во-первых, почти полмиллиарда - это объем выручки получателей нашей поддержки за последние 4 года, и второй момент - это процент выживаемости по прошествии 3 лет на данный момент составляет 83 с небольшим процента".

Гранты не благотворительность - больше контролируемые инвестиции. По статистике, на каждый вложенный рубль "на гора" произведено услуг и товаров на 4 рубля. Региону - выгода. Именно поэтому в этом году областная казна увеличивает финансирование. Вместо прежних 3 миллионов выделяет 8. Компенсация потери - федеральный Минэк вышел из проекта.

Заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Олег Костенко: "Мы понимаем значимость этой программы, по поручению губернатора мы не только сохранили объем региональных средств, но и увеличили, поэтому тех начинающих предпринимателей, у которых будут достойные проекты, мы поддержим в этом году".

Тем, кто задался вопросом - почему бы и нет - в бизнес-инкубаторе настоятельно рекомендуют не бояться риска. Это как раз тот случай, когда "овчинка стоит выделки". Главное - найти то самое перспективное направление. Юридическое, бухгалтерское, маркетинговое сопровождение и даже рабочее место "под ключ" победителям конкурса обеспечат.







