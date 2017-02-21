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21.02.2017 19:05

Сегодня состоялось очередное заседание комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса при губернаторе Мурманской области

Елена Белкина.

Основной вопрос повестки - реализация инвестпроекта по строительству подстанции нового поколения "Мурманская", оснащенной современным оборудованием с возможностью удаленного управления технологическим процессом. Выполнять проект будет федеральная сетевая компания России. Также от подстанции "Мурманская" к будущему порту "Лавна" подведут 2 воздушные линии по 150 киловольт.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Для обеспечения электроэнергией вводимых в эксплуатацию крупных промышленных объектов и повышения надежности электроснабжения уже существующих потребителей принято решение о строительстве подстанции в 330 киловольт "Мурманская". В настоящее время в программу ФСК России включен соответствующий инвестпроект со сроком реализации в 2019 году".
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