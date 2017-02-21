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21.02.2017 18:55

Развитие высокотехнологичной медицины. Сегодня третий мурманский роддом получил дополнительные энергомощности

Любовь Дубова.

Третий роддом Мурманска подключили к дополнительным источникам электроснабжения. Работу проделали большую. На территории установили трансформаторную подстанцию, в здании - энергопринимающее устройство. Максимально возможная нагрузка на сети возросла. Все системы работают в автоматическом режиме, обеспечивают трехкратную защиту в экстренных ситуациях. Без обновления невозможно было бы развивать систему вентиляции роддома.
Главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Евгений Тарбаев: "На данный момент в бюджете следующего года уже заложена разработка проектно-сметной документации для подключения оставшихся площадей, и уже на 2019 год - приведение всей вентиляционной системы, полностью соответствующей работе роддома, прекрасно понимая, что роддом здесь останется, что роддом здесь будет функционировать - для этого финансирование и заложено".
Новые источники электроснабжения, по расчетам специалистов, позволят в ближайшие 20 лет увеличивать парк медицинского и технологического оборудования. Добавим, сейчас роддом объединяют с Мурманской городской клинической больницей.
И. о. главного врача родильного дома №3 г. Мурманска Светлана Корсакова: "С 1 января прошло уже 236 родов. Родильный дом работает в обычном режиме. То есть, мы оказываем помощь, здесь находится достаточное количество пациентов, работают все отделения".
 
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