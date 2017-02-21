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21.02.2017 18:45

Без химреагентов - только песок и соль. Несмотря на рекордные снегопады, в Мурманске хватит дорожной смеси, чтобы завершить сезон

Елена Ямаш.

В этом году из-за рекордных снегопадов на обработку улиц заполярной столицы потрачено едва ли не на 50 процентов пескосоляной смеси больше, чем в прошлые годы. Круглосуточную уборку дорог и тротуаров Мурманска обеспечивают сотрудники муниципального управления дорожного хозяйства. На зиму было закуплено без малого 30 тонн песка и соли. Этого запаса, а также объемов дополнительных поставок,  хватит для того, чтобы завершить зимний сезон. Химические реагенты мурманские дорожники не используют.
Директор муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Станистав Ланин: "Ресурсов у предприятия достаточно. Ежегодно закупается песок, анализируя предыдущие зимы. Но так как переходящий остаток всегда есть, мы вошли в эту зиму с достаточным количеством песка. Сейчас предприятие готовится к паводковому периоду, для предотвращения частых переходов с плюса на минус предприятие организовало дополнительную поставку песка и соли".
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