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21.02.2017 18:20

В Североморске на торжественной встрече в преддверии дня Защитника Отечества командующий Северным флотом Николай Евменов вручил госнаграды лучшим военнослужащим

Андрей Зайцев.

Сегодня в Североморске во Дворце культуры "Строитель" на торжественной встрече в преддверии дня Защитника Отечества командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов вручил лучшим военнослужащим государственные награды. 10 человек получили свидетельства о предоставлении жилищной субсидии. На собрание отмечено, что сегодня Северный флот - одно из мощнейших военных подразделений страны, которое с честью выполняет поставленные перед ним стратегические задачи.
Командующий Северным флотом Николай Евменов: "В глобальной системе национальной безопасности объединённому стратегическому командованию СФ отведена особая роль. Мы поддерживаем в высокой степени готовности морские силы ядерного сдерживания".
На встрече также были отмечены победители фестиваля прессы "Северный Медиа-Ас". Свои работы представили свыше 30 средств массовой информации. Жюри отобрало лучшие работы телевизионных СМИ, печатных изданий, информационных агентств, фотографов, творческих объединений, опубликованные и вышедшие в эфир в прошлом году. Награждение проходило по 8 номинациям.  "Лучшие кадры" вне конкуренции - ГТРК "Мурман". Творческие работы победителей примут участие в финальном этапе третьего Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас - 2017".
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