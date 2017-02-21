В Мурманской области работает диспетчерская служба для инвалидов по слуху

В рамках государственной программы Мурманской области «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы на базе регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» работает диспетчерская служба для инвалидов по слуху. Операторы службы, владеющие жестовым языком, преобразовывают поступившую от инвалидов текстовую или жестовую информацию в голосовую и обратно для ее передачи глухому человеку.



Инвалиды по слуху, имеющие любое средство связи (мобильный телефон, факс, Интернет, видеотелефон и т.д.) могут бесплатно обратиться в диспетчерскую службу за услугами по сурдопереводу, вызову городских служб экстренной помощи, записи на прием в лечебные, социальные и иные учреждения, вызову на дом врача или специалистов соцзащиты, заказу лекарственных препаратов, билетов на поезд и самолет, бронированию номеров в гостинице, а также по предоставлению информации справочного характера.



Услугами диспетчерской службы могут также воспользоваться любые организации для связи с инвалидами по слуху.



Работа службы позволяет не только обеспечивать инвалидов по слуху фиксированными каналами связи, но также на основе поступающей информации определять, с какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться глухим гражданам.



Диспетчерская служба работает по будням с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Папанина, 21.



Для связи с оператором можно отправить сообщение на номер мобильного телефона 8-921-725-50-02 или на номер факса (круглосуточно): 8 (8152) 45-88-55, 8 (8152) 47-42-15. Можно также написать на адрес электронной почты murman.vog.@mail.ru, передать сообщение через интернет-мессенджер или с помощью видеозвонка на адрес murman.vog.skype.



Подробная информация о работе диспетчерской службы представлена на сайте Мурманского регионального отделения Всероссийского общества глухих в социальных сетях «Мой мир» и «ВКонтакте».



/ Министерство социального развития Мурманской области /