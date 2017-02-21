В Мурманске торжественно заложили камень на месте строительства филиала Нахимовского военно-морского училища

Алексей Елкин.

Нахимовскому училищу в Мурманске - быть! Сегодня в областном центре состоялась торжественная церемония закладки первого камня самого северного филиала легендарного военно-морского учебного заведения в Санкт-Петербурге. Единственного в стране со времен создания в 1944 году. С тех пор его выпускниками стали более 15 тысяч молодых людей и подавляющее большинство из них, продолжив обучение, стали кадровыми офицерами. На торжествах в столице Заполярья чин освящения закладного камня провел митрополит Мурманский и Мончегорский Симон. Вместе с военнослужащими Северного флота, его командованием и руководством области и города присутствовала "подрастающая смена" - кадеты и юнармейцы.

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Я верю, что в августе откроются стены училища. И мы примем первых 560 мальчишек, которые посвятят свою жизнь служению Отечеству и морю".

Филиал в Мурманске создается по распоряжению президента России и приказанию Министра обороны. Работы на строительной площадке ведутся с декабря. С точки зрения создания условий обучения, в приоритете - самое необходимое. Учебно-административный и спальный корпуса. Столовая, крытый спортивный комплекс, медицинский пункт и плац. Финалом станет возведение второго корпуса для проживания и двухэтажного спорткомплекса с ледовым катком и бассейном. В плане также - автостоянка, склад и тир.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я уверена, что жители Заполярья, наши ребята, а также жители России, особенно Арктических регионов - будут приезжать сюда, чтобы получать знания и становиться профессиональными военными".







