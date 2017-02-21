Оргкомитет Мурманской международной деловой недели начал подготовку к проведению VI традиционного ноябрьского форума

Елена Белкина.

В Год экологии его главной темой станет природоохранная деятельность в Заполярье. Сейчас в области реализуется более 100 региональных и федеральных проектов по защите окружающей среды и расширению национальных парков. Основной акцент, как и в прошлые годы, будет сделан на вопросах освоения Арктики.

Сегодня на установочном оргкомитете благодарственными письмами губернатора были награждены самые активные участники V юбилейного форума, который собрал более 4 тысяч участников из 14 стран и 20 регионов России. МИД России включил нашу "Деловую неделю" в список своих официальных мероприятий и планирует, что она в ближайшем будущем перерастет в своеобразный арктический Давос.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Наша "Деловая неделя" является показательной, нас демонстрируют как лучшую практику развития межрегиональных и международных отношений. Мы, естественно, этим очень довольны. Надеемся, что эта тема получит определенное развитиею Существует идея проведения форума по типу давосского, этот форум планируется провести на уровне Баренц-региона".







