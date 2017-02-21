Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни

В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта 2017 года рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

23, 24 февраля и 8 марта 2017 года являются выходными для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

25 и 26 февраля (суббота и воскресенье), а также 9 марта (четверг) все отделения почтовой связи работают по установленному режиму.

В период февральских и мартовских праздников главпочтамты Москвы (отделение 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26) и Санкт-Петербурга (отделение 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 9) будут круглосуточно открыты для посетителей.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Пресс-служба ФГУП «Почта России»по Мурманской области