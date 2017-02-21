Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
21.02.2017 17:20

Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни

В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта 2017 года рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.
23, 24 февраля и 8 марта 2017 года являются выходными для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.
25 и 26 февраля (суббота и воскресенье), а также 9 марта (четверг) все отделения почтовой связи работают по установленному режиму.
В период февральских и мартовских праздников главпочтамты Москвы (отделение 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26) и Санкт-Петербурга (отделение 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 9) будут круглосуточно открыты для посетителей.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.
Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Пресс-служба ФГУП «Почта России»по Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.1
Евро = 61.7
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.