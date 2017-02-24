Северян приглашают принять участие в конкурсе фотографий «Особо охраняемые природные территории Мурманской области»

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области в рамках реализации регионального плана мероприятий по проведению Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий объявляет конкурс фотографий «Особо охраняемые природные территории Мурманской области».
В конкурсе могут принять участие все желающие – авторы фотографий. Срок представления работ на конкурс до 15 мая 2017 года.
Конкурс проводится в четырех номинациях:
ландшафты заповедных территорий;
животные на особо охраняемых природных территориях;
растительный мир заповедных территорий;
времена года.
Порядок и условия проведения конкурса, требования к оформлению работ, а также критерии оценки конкурсных работ содержатся в Положении о конкурсе фотографий.
С Положением о конкурсе фотографий можно ознакомиться здесь.
Форма заявки для участия в конкурсе фотографий размещена здесь.
Адрес электронной почты для направления заявок для участия в конкурсе и фоторабот: ezaitseva@gov-murman.ru.
Контактный телефон: (815 2) 486-782.
Министерство природных ресурсов и экологии
Мурманской области