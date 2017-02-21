Североморск и Кандалакша присоединились к Декаде мужества

В рамках Декады мужества, которая проходит в органах внутренних дел региона, в территориальных отделах полиции проходят мероприятия и акции, посвященные чествованию сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга и до конца оставшихся верными Присяге. Декада мужества проводится в преддверии Дня защитника Отечества по инициативе Общественного совета при УМВД России по Мурманской области.

Так, накануне в Североморске прошла акция памяти Героя России Магомеда Нурбагандова. Председатель Общественного совета при МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной Юрий Волощенко вместе с сотрудниками ДПС наклеили на служебные автомобили стикеры с надписью «Работаем, брат!», ответив тем самым дагестанскому полицейскому, погибшему в 2016 году от рук боевиков. Юрий Сергеевич поблагодарил североморских полицейских за службу и отметил, что служба в полиции требует от сотрудников прежде всего личной ответственности. И каждый сотрудник органов внутренних дел должен помнить своих коллег, не предавших свою службу и не отказавшихся от Присяги, равняться на них.

Подвиг дагестанского полицейского вспомнили также в Кандалакше. Сотрудники МО МВД России «Кандалакшский» по своей инициативе наклеили на служебные автомобили стикеры «Работаем, брат!», присоединившись таким образом к Декаде мужества. Завет лейтенанта полиции в Заполярье исполняется, отметили полицейские.

Стоит отметить, что мероприятия в рамках Декады мужества проходят во всех территориальных органах МВД России в Мурманской области. Так, например, завтра в областном центре сотрудники полиции, поступившие на службу, получат свои первые служебные удостоверения и произнесут слова Присяги.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области