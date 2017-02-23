Режим работы подразделений Мурманской городской государственной ветеринарной лечебницы на период с 23 февраля по 26 февраля 2017 г.

Ул. Книповича,51А

23.02.2017 – выходной

24.02.2017 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

25.02.2017 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

26.02.2017 – выходной

Ул. Шабалина,45

23.02.2017 – 26.02.2017 – выходной

Ул. П.Осипенко,8

23.02.2017 – выходной

24.02.2017 - с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00

25.02.2017 - с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00

Режим работы государственных ветеринарных станций городов и районов Мурманской области на период с 22.02.2017 по 26.02.2017 г.

Оленегорская городская ветеринарная станция:

23.02.17 – выходной;

24.02.17 – выходной;

25.02.17 – с 09-00 до 17-00 обед с 13-00 до 14-00;

26.02.17 – выходной.

Кольская районная ветеринарная станция:

Ветеринарный участок г. Кола, Красноармейская, д.5

23.02.17 – выходной

24.02.17 – выходной

25.02.17 с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00

26.02.17 – выходной



Ветеринарный участок п. Мурмаши, Кайкова, д.16а

23.02.17 – выходной

24.02.17 – выходной

25.02.17 - с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00

26.02.17- выходной

Ветеринарная станция п. Молочный, Совхозная 3

23.02.17 – выходной;

24.02.17 – выходной;

25.02.17 – выходной;

26.02.17 – выходной.



Апатитская городская ветеринарная станция

23.02.17 – выходной;

24.02.17 – выходной;

25.02.17 - с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00;

26.02.17 - выходной.

Кировская городская ветеринарная станция

23.02.17 – выходной;

24.02.17 – выходной;

25.02.17 - с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00;

26.02.17 – выходной.

Ловозерская районная ветеринарная станция



23.02.17 – выходной;

24.02.17 – выходной;

25.02.17 – выходной;

26.02.17 – выходной.

Ветеринарный пункт пгт. Ревда



23.02.17 – выходной;

24.02.17 – выходной;

25.02.17 – выходной;

26.02.17 – выходной.

Мончегорская городская ветеринарная



23.02.17 – выходной;

24.02.17 - выходной;

25.02.17 - с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00;

26.02.17 – выходной.

Полярнозоринская городская ветеринарная станция:



23.02.17 – с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00;

24.02.17 – выходные дни;

25.02.17 - с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00;

26.02.17 – выходной.

Полярнинская городская ветеринарная станция и ветеринарный участок г. Снежногорск

23.02.17 - выходной

24.02.17 - выходной

25.02.17 - с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

26.02.17 - выходной день

Североморская городская ветеринарная станция

23.02.17 – выходной;

24.02.17 – выходной;

25.02.17 - с 9-00 до 15-00, обед с 12-00 до 13-00;

26.02.17 – выходной.

Кандалакшская районная ветеринарная станция:

23.02.17 – выходной;

24.02.17 – выходной;

25.02.17 - с 9-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00;

26.02.17 – выходной.

Печенгская районная ветеринарная станция, ветеринарный участок г. Заполярный, ветеринарный участок г. Заозерск

23.02.17 – выходной;

24.02.17 – выходной;

25.02.17 - с 9-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00;

26.02.17 – выходной.

Ковдорская районная ветеринарная станция

23.02.17 - выходной;

24.02.17 - с 11-00 до 15-00;

25.02.17 - выходной;

26.02.17 - выходной.

Комитет по ветеринарии

Мурманской области