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23.02.2017 12:00

Режим работы подразделений Мурманской городской государственной ветеринарной лечебницы на период с 23 февраля по 26 февраля 2017 г.

Режим работы подразделений Мурманской городской государственной ветеринарной лечебницы  на период с 23 февраля по 26 февраля 2017 г.

Ул. Книповича,51А

23.02.2017 – выходной
24.02.2017 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
25.02.2017 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
26.02.2017 – выходной
 Ул. Шабалина,45

23.02.2017 – 26.02.2017 – выходной
 Ул. П.Осипенко,8

23.02.2017 – выходной
24.02.2017  - с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
25.02.2017 -  с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00
 Режим работы  государственных ветеринарных станций городов и районов Мурманской области на период с 22.02.2017 по 26.02.2017 г.
Оленегорская городская ветеринарная станция:

23.02.17 – выходной;
24.02.17 – выходной;
25.02.17 – с 09-00 до 17-00 обед с 13-00 до 14-00;
26.02.17 – выходной.
Кольская районная ветеринарная станция:

Ветеринарный участок г. Кола, Красноармейская, д.5

23.02.17  – выходной
24.02.17 – выходной
25.02.17 с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00
26.02.17 – выходной
 
Ветеринарный участок п. Мурмаши, Кайкова, д.16а

23.02.17 – выходной
24.02.17 – выходной
25.02.17 - с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00
26.02.17- выходной
 Ветеринарная станция п. Молочный, Совхозная 3

23.02.17 – выходной;
24.02.17 – выходной;
25.02.17 – выходной;
26.02.17 – выходной.
 
Апатитская городская ветеринарная станция

23.02.17 – выходной;
24.02.17 – выходной;
25.02.17 - с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00;
26.02.17  - выходной.
 Кировская городская ветеринарная станция

23.02.17 – выходной;
24.02.17 – выходной;
25.02.17 - с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00;
26.02.17 – выходной.
Ловозерская районная ветеринарная станция
 

23.02.17 – выходной;
24.02.17 – выходной;
25.02.17 – выходной;
26.02.17 – выходной.
Ветеринарный пункт пгт. Ревда
 

23.02.17 – выходной;
24.02.17 – выходной;
25.02.17 – выходной;
26.02.17 – выходной.
 Мончегорская городская ветеринарная
 

23.02.17 – выходной;
24.02.17  - выходной;
25.02.17 -  с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00;
26.02.17 – выходной.
 Полярнозоринская городская ветеринарная станция:
 

23.02.17 – с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00;
24.02.17 – выходные дни;
25.02.17 -  с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00;
26.02.17 – выходной.
 Полярнинская городская ветеринарная станция и ветеринарный участок  г. Снежногорск

23.02.17 - выходной
24.02.17 - выходной
25.02.17  - с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
26.02.17 - выходной день
Североморская городская ветеринарная станция

23.02.17 – выходной;
24.02.17 – выходной;
25.02.17 - с 9-00 до 15-00, обед с 12-00 до 13-00;
26.02.17 – выходной.
Кандалакшская районная ветеринарная станция:

23.02.17 – выходной;
24.02.17 – выходной;
25.02.17 - с 9-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00;
26.02.17 – выходной.
Печенгская районная ветеринарная станция, ветеринарный участок г. Заполярный, ветеринарный участок г. Заозерск

23.02.17 – выходной;
24.02.17 – выходной;
25.02.17 - с 9-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00;
26.02.17 – выходной.
Ковдорская районная ветеринарная станция

 23.02.17   -    выходной;
 24.02.17  -    с  11-00  до  15-00;
 25.02.17  -    выходной;
 26.02.17  -    выходной.       

Комитет по ветеринарии 
Мурманской области
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