Режим работы подразделений Мурманской городской государственной ветеринарной лечебницы на период с 22 февраля по 26 февраля 2017 г.
Ул. Книповича,51А
22.02.2017 – с 09.00 до 19.00
23.02.2017 – выходной
24.02.2017 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
25.02.2017 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
26.02.2017 – выходной
Ул. Шабалина,45
22.02.2017 – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
23.02.2017 – 26.02.2017 – выходной
Ул. П.Осипенко,8
22.02.2017 – с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
23.02.2017 – выходной
24.02.2017 - с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
25.02.2017 - с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00
Режим работы государственных ветеринарных станций городов и районов Мурманской области на период с 22.02.2017 по 26.02.2017 г.
Оленегорская городская ветеринарная станция:
22.02.17 – с 09-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00;
23.02.17 – выходной;
24.02.17 – выходной;
25.02.17 – с 09-00 до 17-00 обед с 13-00 до 14-00;
26.02.17 – выходной.
Кольская районная ветеринарная станция:
Ветеринарный участок г. Кола, Красноармейская, д.5
22.02.17 - с 09-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00
23.02.17 – выходной
24.02.17 – выходной
25.02.17 с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00
26.02.17 – выходной
Ветеринарный участок п. Мурмаши, Кайкова, д.16а
22.02.17 - с 09-00- до 16-00, обед с 13-00 до 14-00
23.02.17 – выходной
24.02.17 – выходной
25.02.17 - с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00
26.02.17- выходной
Ветеринарная станция п. Молочный, Совхозная 3
22.02.17 - с 09-00- до 16-00, обед с 13-00 до 14-00;
23.02.17 – выходной;
24.02.17 – выходной;
25.02.17 – выходной;
26.02.17 – выходной.
Апатитская городская ветеринарная станция
22.02.17 – с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00;
23.02.17 – выходной;
24.02.17 – выходной;
25.02.17 - с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00;
26.02.17 - выходной.
Кировская городская ветеринарная станция
22.02.17- с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00;
23.02.17 – выходной;
24.02.17 – выходной;
25.02.17 - с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00;
26.02.17 – выходной.
Ловозерская районная ветеринарная станция
22.02.17 - с 09-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00;
23.02.17 – выходной;
24.02.17 – выходной;
25.02.17 – выходной;
26.02.17 – выходной.
Ветеринарный пункт пгт. Ревда
22.02.17 - с 14-00 до 17-00;
23.02.17 – выходной;
24.02.17 – выходной;
25.02.17 – выходной;
26.02.17 – выходной.
Мончегорская городская ветеринарная
22.02.17 - с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00;
23.02.17 – выходной;
24.02.17 - выходной;
25.02.17 - с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00;
26.02.17 – выходной.
Полярнозоринская городская ветеринарная станция:
22.02.17 - с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00;
23.02.17 – с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00;
24.02.17 – выходные дни;
25.02.17 - с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00;
26.02.17 – выходной.
Полярнинская городская ветеринарная станция и ветеринарный участок г. Снежногорск
22.02.17 - с 09.00 до 16.00, обед с 13-00 до 14-00;
23.02.17 - выходной
24.02.17 - выходной
25.02.17 - с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
26.02.17 - выходной день
Североморская городская ветеринарная станция
22.02.17 - с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00;
23.02.17 – выходной;
24.02.17 – выходной;
25.02.17 - с 9-00 до 15-00, обед с 12-00 до 13-00;
26.02.17 – выходной.
Кандалакшская районная ветеринарная станция:
22.02.17 - с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00;
23.02.17 – выходной;
24.02.17 – выходной;
25.02.17 - с 9-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00;
26.02.17 – выходной.
Печенгская районная ветеринарная станция, ветеринарный участок г. Заполярный, ветеринарный участок г. Заозерск
22.02.17 - с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00;23.02.17 – выходной;
24.02.17 – выходной;
25.02.17 - с 9-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00;
26.02.17 – выходной.
Ковдорская районная ветеринарная станция
22.02.17 - с 9-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00;
23.02.17 - выходной;
24.02.17 - с 11-00 до 15-00;
25.02.17 - выходной;
26.02.17 - выходной.
Комитет по ветеринарии Мурманской области