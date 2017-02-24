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24.02.2017 14:00

В Мурманской областной научной библиотеке пройдет лекция, посвященная творчеству Арсения Тарковского

Областная научная библиотека приглашает на вторую лекцию авторской программы прозаика, поэта, журналиста, критика, члена Союза писателей России Дмитрия Коржова. 

Встреча «Если б, как прежде, я был горделив...» посвящена творчеству Арсения Тарковского. Его иногда называют последним поэтом Серебряного века. Действительно он начал писать еще в двадцатые годы и, пожалуй, не только житейски, но и творчески принадлежит той эпохе. Доброволец, Арсений Тарковский едва не погиб на фронте, выстоял и после войны, когда в 1946-м, была уничтожена готовая вёрстка его дебютной книги.
Однако обстоятельства сложились так, что стихи Тарковского пришли к читателю, когда автору было уже за пятьдесят. Первая его поэтическая книга увидела свет в 1962 году. Он, фактически, формировался вне связи с читателем, вне мнений критики и публики.
Многие годы Тарковский вынужден был зарабатывать переводами. И преуспел в этом. Читатели всего мира познакомились с поэзией Арсения Тарковского также благодаря фильмам «Зеркало» и «Сталкер», снятым его сыном Андреем Тарковским, где мы можем слышать, как поэт читал свои стихи.
Об этом и не только расскажет во второй лекции цикла «Те, кого люблю...» поэт-мурманчанин Дмитрий Коржов. Среди участников программы известные актеры и писатели, авторы-исполнители, поклонники творчества Арсения Тарковского.
25 февраля, 15:00 Литературная гостиная, 4 этаж .

Мурманская областная научная библиотека
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