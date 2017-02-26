В Заозерске пройдет открытый городской конкурс детского и юношеского творчества «Полярная звезда»

26 марта в 14.00 Городской дом культуры ЗАТО г. Заозерск приглашает на открытый городской конкурс детского и юношеского творчества «Полярная звезда».

Расписание Конкурсного дня:

09.00 – 13.00 заезд и регистрация иногородних участников Конкурса;

09.00 – 10.00 репетиции для иногородних конкурсантов;

11.00 – 13.00 выступление участников-конкурсантов номинации «Инструментальное мастерство»;

14.00-16.00 выступления конкурсантов I и II возрастной категории

16.00-17.30 выступления конкурсантов III возрастной категории;

17.30-18.00 перерыв;

18.00 – 20.00 Гала Концерт

20.00 – отъезд иногородних участников.

Номинации конкурса

Участники Конкурсной программы могут выступить в следующих номинациях:

- вокальное творчество (соло, ансамбль);

- хореография;

- театральное искусство (регламент выступления не более 4 минут);

- художественное слово (регламент выступления не более 4 минут) ;

- инструментальное мастерство (соло, ансамбль);

- самодеятельное авторское творчество (музыка, литературное творчество, РЭП-композиция);

- оригинальный жанр;

- спортивно-акробатическая композиция;

- вокально-инструментальное мастерство (ВИА).

Для участия в Конкурсе необходимо до 15 марта 2017 года включительно подать заявку установленной формы (Приложение № 1) в ГДК, ул. Ленинского Комсомола д. 16, кабинет № 26, режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 13.00 ч. и с 15.00 до 17.30 ч. Дополнительная информация по телефону ГДК: 8(81556)3-37-28

Для иногородних участников подача заявок до 10 марта 2017 года включительно по электронной почте: E-mail: gdk@kulturazaozersk.ru или по факсу 8(81556)3-39-09. ВНИМАНИЕ! Въезд в ЗАТО горд Заозерск – по пропускам. Для оформления пропуска иногородним участникам к заявке обязательно прилагать ксерокопию паспорта (страницы: первый разворот с фото, номером и серией паспорта, прописка; детям до 14 лет свидетельство о рождении).

ДК им. С.М. Кирова