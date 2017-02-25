296 лет назад Петр I учредил Синод — верховный орган управления

Синод (или Собор) – собрание представителей христианской церкви для решения вопросов и дел вероучения, религиозной нравственной жизни, устройства, управления и дисциплины вероисповедания христианского общества. Первоначально синоды были встречами епископов, и понятие всё ещё используется в этом смысле в католицизме и православии. Термин «синод» в русском языке обычно относится к постоянному собранию старших (иногда всех) епископов, управляющих той или иной поместной православной Церковью. В Русской Церкви первым постоянно действующим синодом был Святейший Правительствующий Синод, учрежденный Петром I как государственный орган церковного управления. Это произошло 25 февраля 1721 года, когда Феофан Прокопович (1681–1736), церковный деятель, писатель и преданный соратник Петра I, обнародовал составленный по поручению царя «Духовный регламент». Регламентом упразднялось введенное на Руси в 1589 году патриаршество и учреждалась Духовная коллегия, или Синод – верховный орган управления Церковью во главе с обер-прокурором, непосредственно подчиненным царю. Синод являлся своего рода «церковным министерством», подобным созданным Петром тремя годами ранее «государственным коллегиям», управляющим иностранными, военными, торговыми и прочими делами. Без предстоятеля Русская Православная церковь оставалась около 200 лет – до 18 ноября 1917 года, когда на поместном соборе в Москве, созванном с санкции Временного правительства, патриархом Московским и всея Руси был избран Тихон. В конце 1917 года Всероссийский Поместный Собор учредил Священный Синод, который продолжает оставаться высшим органом управления в РПЦ в межсоборный период (с 2000 года в период между Архиерейскими Соборами).

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