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21.02.2017 13:45

Во дворах Мурманска снова работает эвакуатор. Областной центр продолжает избавляться от автохлама

Анастасия Русинова.

Еще один двор областного центра избавили сегодня от автохлама. Старенькие "Жигули" вывезли с улицы Фролова. Машина стояла во дворе уже давно. Это видно. Кузов покорежен, стекла разбиты. Такие транспортные средства только занимают парковочные места. С начала года из Октябрьского округа Мурманска - на свалку - уже отправили 10 разукомплектованных машин. Ну, а за все время работы муниципальной программы вывезли больше трех тысяч брошенных авто.
Ведущий специалист отдела по контролю за исполнением административного законодательства управления Октябрьского округа г. Мурманска Борис Иванов: "По обращениям граждан - округом была проведена проверка, выявлено разукомплектованное транспортное средство. И сейчас в рамках программы "Мурманск город чистоты" - происходит его эвакуация. Проблемы с поиском владельца часто случаются, потому что машины часто перепродаются, по доверенностям, поэтому истинного владельца трудно установить и процесс затягивается очень надолго".
Владельца этого автомобиля нашли быстро -  установили по VIN-номеру машины. Специалисты напоминают, стоянка разукомплектованных машин на территории Мурманска запрещена, нарушителям грозит административное наказание. Оставлять сообщения о бесхозных машинах можно, по-прежнему, на официальном сайте главы областного центра.
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