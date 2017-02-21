Подведены итоги III регионального конкурса исполнителей электроакустической музыки «Заполярный саундтрек»

В детской музыкальной школе имени М.М. Сакадынца Мончегорска состоялся III региональный конкурс исполнителей электроакустической музыки «Заполярный саундтрек».

Конкурс организован в целях привлечения внимания преподавателей и учащихся к изучению и профессиональному использованию в исполнительской и творческой практике электронных и электромеханических музыкальных инструментов, применения цифровых технологий в современном музыкальном образовании, выявления одарённых и профессионально перспективных учащихся.

В конкурсе приняли участие 37 учащихся в возрасте от 7 до 15 лет из восьми детских школ искусств Мурманска, Североморска, Апатитов, Мончегорска и Снежногорска.

В современной обработке и аранжировке в исполнении учащихся-солистов и инструментальных ансамблей прозвучала музыка композиторов-классиков: Эдварда Грига, Михаила Глинки, Вольфганга Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, а также популярная эстрадная музыка Нино Рота, Олега Хромушина, Александра Зацепина, Джеймса Ласта, Юрия Саульского, Максима Дунаевского.

В составе ансамблей были представлены музыкальные инструменты синтезатор, цифровое пианино, фортепиано, флейта, домра, гитара, скрипка.

По итогам конкурса 1 место в младшей группе солистов заняли Александра Арутюнян из детской школы искусств № 1 г. Мурманска и Марковец Тамара, воспитанница мончегорской музыкальной школы им. М.М. Сакадынца. Дипломом за 2 место награжден Максим Матвеев, ученик мурманской детской школы искусств № 4, а обладателями дипломов за 3 место стали Нина Королева из мончегорской музыкальной школы им. М.М. Сакадынца и Алина Бабурина из детской школы искусств № 1 г. Мурманска.

В старшей группе солистов победителем стал Дмитрий Иваненко, воспитанник североморской музыкальной школы им. Э.С. Пастернака, а обладателем диплома за 3 место стал Даниил Кожанов из мончегорской музыкальной школы им. М.М. Сакадынца.

В номинации однородные «Ансамбли» победителями стали два апатитских ансамбля из музыкальной школы им. Л.М. Буркова. В младшей группе обладателем диплома за 3 место стал инструментальный дуэт «Скерцо», а в старшей группе победителем стал инструментальный дуэт «Лира».

В номинации смешанные «Ансамбли» в младшей группе 1 место завоевали инструментальный дуэт музыкальной школы № 5 г. Мурманска и инструментальный ансамбль музыкальной школы им. Э.С. Пастернак г. Североморска. 3 место занял эстрадно-инструментальный ансамбль из музыкальной школы Снежногорска, а в старшей группе дипломом за 1 место награжден инструментальный ансамбль «The Winners» из музыкальной школы № 3 г. Мурманска.

Специальным дипломом «За оригинальную аранжировку» награждены преподаватели:Наталья Капитанова из детской школы искусств № 1 г. Мурманска, Галина Пицан из мурманской музыкальной школы № 5, Нина Макарова, преподаватель музыкальной школы № 3 г. Мурманска, Дмитрий Бурнатов из североморской музыкальной школы им. Э.С. Пастернака, Татьяна Барило и Елена Передкова, преподаватели мончегорской музыкальной школы им. М.М. Сакадынца Мончегорска, а также Ирина Лебедева из детской школы искусств № 4 г. Мурманска.

/Мурманский колледж искусств/