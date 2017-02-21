Конкурс грантов. Регион увеличивает поддержку начинающим предпринимателям. Старт приема заявок

Анастасия Ярославская.

Региональный инновационный бизнес-инкубатор сегодня дал старт конкурсу грантов. Первая волна - с 27 февраля по 27 марта. Прием заявок от начинающих предпринимателей - на двух площадках учреждения - в Мурманске и в Апатитах. Ждут интереса. Обещают поддержку. Для тех, кто хочет открыть собственное дело это как раз тот случай, когда "овчинка стоит выделки". В бизнес-инкубаторе сегодня подчеркивают, - именно в кризис больше всего шансов закрепиться на рынке. И статистика это подтверждает. За неполные 5 лет - больше тысячи поступивших заявок, 450 выданных грантов, 310 созданных малых предприятий, 800 новых рабочих мест.

Директор ГОБУ "Мурманский региональный бизнес-инкубатор" Андрей Шарков: "Для нас важна даже цифра - не количество созданных, а насколько активно они работают. Здесь два показателя, во-первых, почти полмиллиарда - это объем выручки получателей нашей поддержки за последние 4 года, на мой взгляд, очень существенная цифра. И второй момент - это процент выживаемости тех предпринимателей, выживаемость на данный момент составляет 83,5%".

В этом году по финансированию - корректировки. Федеральное Минэкономразвития выходит из проекта. Так что программа теперь целиком на региональных плечах. В целом - денег почти в два раза меньше. Но при этом самостоятельные затраты выросли почти втрое. Вместо прошлогодних трех миллионов, областная казна выделяет 8 миллионов рублей.

Заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Олег Костенко: "Мы в этом году не получим федерального финансирования. Но понимая значимость этой программы по поручению губернатора, мы не только сохранили объем региональных средств, но и увеличили. Поэтому тех начинающих предпринимателей, у которых будут достойные проекты, мы поддержим в этом году".