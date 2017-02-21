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21.02.2017 15:50

Житель города Мурманска будет привлечен к уголовной ответственности за кражу денежных средств

В дежурную часть с заявлением о пропаже принадлежащих ему денежных средств обратился местный житель 1993 года рождения. Он заявил о том, что в вечернее время в районе улицы Хлобыстова по собственной невнимательности утратил принадлежащий ему кошелек с кредитной банковской картой.

Полицейские выяснили, что спустя непродолжительное время мужчина обнаружил СМС-сообщение мобильного банка о том, что с помощью его утраченной карты совершены покупки в различных продуктовых магазинах Мурманска на общую сумму свыше 6,5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение кражи был задержан подозреваемый. 22-летний житель города признался в содеянном. Он подтвердил, что нашел на улице чужой кошелек с банковской картой и решил ею воспользоваться.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкцией соответствующей статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Мера пресечения: подписка о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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