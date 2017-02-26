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26.02.2017 14:30

Областная филармония приглашает на на концерт Мурманского филармонического оркестра под управлением Хо Чунг Йе

26 февраля филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра под управлением Хо Чунг Йе – дирижера, представляющего Тайвань и США. 

Маэстро является одним из самых ярких дирижеров нынешнего времени,  он часто путешествует по всему миру, выступая с   оркестрами, в том числе и российскими.
Выступал он в 2015 году и с нашим оркестром.
Изюминкой программы станет участие в качестве солиста
Михаила Дзюдзе – заслуженного артиста России, выдающегося исполнителя на балалайке-контрабасе, одного из основателей знаменитого петербургского ансамбля «Терем-квартета». 
По виртуозности владения инструментом и силе воздействия на аудиторию Михаил Дзюдзе – непревзойденный музыкант,
подлинный новатор, чью уникальную исполнительскую манеру стремятся перенять музыканты всего мира.
В концерте также примут участие солисты филармонии Л.Лаврентьева (сопрано) и А.Макаров (баритон).
Начало в 17 часов.
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