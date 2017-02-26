Областная филармония приглашает на на концерт Мурманского филармонического оркестра под управлением Хо Чунг Йе

26 февраля филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра под управлением Хо Чунг Йе – дирижера, представляющего Тайвань и США.

Маэстро является одним из самых ярких дирижеров нынешнего времени, он часто путешествует по всему миру, выступая с оркестрами, в том числе и российскими.

Выступал он в 2015 году и с нашим оркестром.

Изюминкой программы станет участие в качестве солиста

Михаила Дзюдзе – заслуженного артиста России, выдающегося исполнителя на балалайке-контрабасе, одного из основателей знаменитого петербургского ансамбля «Терем-квартета».

По виртуозности владения инструментом и силе воздействия на аудиторию Михаил Дзюдзе – непревзойденный музыкант,

подлинный новатор, чью уникальную исполнительскую манеру стремятся перенять музыканты всего мира.

В концерте также примут участие солисты филармонии Л.Лаврентьева (сопрано) и А.Макаров (баритон).

Начало в 17 часов.