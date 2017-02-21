Сегодня исполняется 80 лет Юрию Михайловичу Левину

В 1966 году он пришел на студию Мурманского телевидения. Проработал здесь оператором 26 лет. Юрий Михайлович лауреат премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска». Он является автором широко известных фотоальбомов: «Я люблю мое Заполярье...», «Здесь мой причал», «От моря Баренца до моря Белого», «Объяснение в любви». Каждое из этих изданий - признание в любви автора к Кольскому Заполярью, гордости за него. В 2013 году Юрию Михайловичу Левину объявлена благодарность губернатора Мурманской области.

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