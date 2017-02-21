Мурманская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по реализации "майских указов" В.Путина в сфере государственного управления

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».
Период исследования: январь 2017 года.
ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере государственного управления (№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»):
|
Место в рейтинге
|
Регион
|
МедиаИндекс
|
1
|
Московская область
|
606,9
|
2
|
Свердловская область
|
185,6
|
3
|
Ярославская область
|
79,4
|
4
|
Мурманская область
|
51,2
|
5
|
Тульская область
|
46,5
|
6
|
Ульяновская область
|
38,1
|
7
|
Калининградская область
|
29,9
|
8
|
Волгоградская область
|
19,8
|
9
|
Адыгея
|
16,7
|
10
|
Ставропольский край
|
9,8