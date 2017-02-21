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21.02.2017 12:22

Мурманская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по реализации "майских указов" В.Путина в сфере государственного управления

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».

Период исследования:  январь 2017 года.

ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере государственного управления (№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»):

Место в рейтинге

Регион

МедиаИндекс

1

Московская область

606,9

2

Свердловская область

185,6

3

Ярославская область

79,4

4

Мурманская область

51,2

5

Тульская область

46,5

6

Ульяновская область

38,1

7

Калининградская область

29,9

8

Волгоградская область

19,8

9

Адыгея

16,7

10

Ставропольский край

9,8


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