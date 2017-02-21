Мурманская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по реализации "майских указов" В.Путина в сфере государственного управления

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.



Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».



Период исследования: январь 2017 года.



ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере государственного управления (№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»):

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс 1 Московская область 606,9 2 Свердловская область 185,6 3 Ярославская область 79,4 4 Мурманская область 51,2 5 Тульская область 46,5 6 Ульяновская область 38,1 7 Калининградская область 29,9 8 Волгоградская область 19,8 9 Адыгея 16,7 10 Ставропольский край 9,8



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