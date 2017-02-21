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21.02.2017 15:20

Сказки Лапландии в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке в течение февраля проходили театрализованные чтения сказки Сакариаса Топелиуса «Сампо-Лопарёнок».

Гостями библиотеки в эти дни стали дети и родители общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов города Мурманска «Радуга», ученики коррекционной школы №1, дошкольники.

Маленькие читатели познакомились с историей коренного северного народа - саами, их национальным костюмом, обычаями и традициями. Ребята вместе с библиотекарем прочитали некоторые эпизоды из книги про Сампо-Лопарёнка и совершили путешествие по тундре, где и встретили сказочного героя. Сампо провел с детьми подвижные игры и выполнил вместе с ними все задания горного короля - великана Хийси на проверку ловкости, меткости и находчивости. 

/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
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