Дружинники Заполярья помогают полицейским охранять общественный порядок на улицах областного центра

Взаимодействие сотрудников полиции областного центра и представителей добровольных народных дружин продолжается. В феврале представители общественного объединения правоохранительной направленности «Мурманское общественное объединение безопасности» и члены добровольной народной дружины «Заполярье» приняли участие в охране общественного порядка в Мурманске при проведении таких культурно-массовых и спортивных мероприятий, как «Лыжня России», «День Святого Валентина», народных гуляний на площади Пять Углов. Активное участие представители общественности примут в охране общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества и Масленицы.

Сотрудниками народной дружины «Заполярье» в феврале 2017 года осуществлено 15 совместных патрулирований с сотрудниками ГИБДД, в том числе 89 раз оказана помощь в обеспечении правопорядка по линии безопасности дорожного движения при оформлении ДТП; выявлено 59 нарушений ПДД.

Полицейские призывают жителей Мурманска, желающих вступить в ряды добровольной народной дружины «Заполярье» или «Мурманское общественное объединение безопасности».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по г. Мурманску)