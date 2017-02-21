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21.02.2017 14:50

В Полярном состоялся концерт «Вихрь творчества»

В Городском центре культуры «Север» состоялся концерт «Вихрь творчества».

Свои лучшие творческие номера зрителям подарили художественные самодеятельные артисты централизованной клубной системы г. Полярный: солисты детского вокального коллектива «Акватория», вокального коллектива «Адажио», детского вокального коллектива «Ладушки», ансамбль танца «Ровесники», а театральными миниатюрами порадовали участники образцового самодеятельного коллектива драматического театра «Софитум». 

Гости концерта услышали прекрасные музыкальные произведения в исполнении вокального ансамбля «Гармония», ансамбля народной песни «Северяне» и народного коллектива ансамбля ветеранов труда «Молодушки», Марины Святовой - участницы городских, областных, международных концертов и фестивалей людей с ограниченными возможностями, а танцевальный коллектив «Самоцветы» также порадовал зрителей уже полюбившимися постановками.

Вела творческую встречу актриса народного самодеятельного коллектива драматического театра «Мотес» Ирина Русева.
Приятным сюрпризом для гостей вечера стал мастер-класс - мастерицы из объединения декоративно-прикладного творчества «Фантазёры» вместе со всеми желающими изготовили обереговые куклы. Маленьких гостей концерта ждали игрушки из воздушных шаров, фэйсарт и беспроигрышная лотерея.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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