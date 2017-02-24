44 года назад в телеэфир впервые вышла передача «Очевидное — невероятное»

В 1973 году Сергей Капица, сын Нобелевского лауреата Петра Капицы, опубликовал собрание вступительных слов и предисловий к основным научным работам. Собрание содержит более ста статей. Они послужили фундаментом научно-популярных программ «Очевидное – невероятное». Впервые передача «Очевидное — невероятное» вышла в телеэфир 24 февраля 1973 года. Передача сразу стала очень популярной. Обсуждение самых интересных и актуальных проблем науки и человечества притягивало к экранам телевизоров представителей разного возраста и сфер занятий. Регулярный выход в эфир передачи неизменно начинался пушкинскими строками: «О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг...» С 1994 года передача выходила нерегулярно и на разных телеканалах. Но всегда её содержание осталось прежним, как и ведущий программы — Сергей Капица, который в 2008 году получил специальный приз «ТЭФИ» за личный вклад в развитие российского телевидения, как бессменный ведущий программы «Очевидное — невероятное». За вклад в популяризацию науки цикл передач «Очевидное — невероятное» отмечен Государственной премией в 1980 году, премией имени Калинги ЮНЕСКО в 1981 году, премией Российской академии наук в 1995 году. Но в 2012 году, после смерти Сергея Капицы, программа была закрыта окончательно.

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