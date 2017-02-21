Кольская АЭС: эксперты ВАО АЭС рекомендовали использовать опыт кольских атомщиков на АЭС России и других стран

С 3 по 17 февраля 2017 г. на Кольской АЭС проходила проектно-информированная партнёрская проверка с участием экспертов Всемирной Ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС).

Как подчеркнул руководитель команды экспертов Ян Наньо, главной целью было «посмотреть на работу станции, определить наиболее успешные практики и поделиться, со своей стороны, лучшим мировым опытом». «Мы обнаружили здесь сразу восемь сильных областей, касающихся эксплуатации, охраны труда, инженерной поддержки, радиационной безопасности, химии, которые можно тиражировать на других атомных станциях», - подчеркнул он.

Мнение экспертов очень важно для сотрудников атомной станции. По словам директора Кольской АЭС Василия Омельчука, за последние 5 лет на Кольской АЭС были проведены 12 миссий техподдержки и партнёрских проверок МАГАТЭ и ВАО АЭС, а также несколько превизитов и рабочих встреч по обмену опытом в различных областях деятельности.

Прошедшая проверка стала уникальной в своем роде. Она проводилась по новой методологии, которая заключается в более тщательной подготовке экспертов за счет передачи им еще на подготовительном этапе ключевой информации об особенностях проверяемой АЭС. Проанализировав полученную информацию, эксперты могут заранее выделить приоритетные области для более детального анализа и лучшие практики.

«Именно такая проектно-информированная партнерская проверка в России проводилась впервые, - подчеркнул Василий Омельчук. - Мы много почерпнули в плане того, что нам необходимо делать. С другой стороны, мы поделились своим опытом».

На финальном брифинге заместитель директора Московского центра ВАО АЭС Сергей Фролов отметил: «Мы помогаем атомным станциям определить, как достигнуть лучших результатов, используя лучшие практики. В ходе прошедшей партнерской проверки мы отметили серьёзные позитивные изменения. Мы не только делаем замечания, но ищем и находим много положительных моментов, которые берём на вооружение. Успех нашей совместной работы заключается в том, что Кольская АЭС абсолютно открыта, в том числе и для внешних экспертов. Это говорит о том, что станция чувствует себя сильной. Мы убедились, что на атомной станции сложились очень продуктивные отношения с ремонтными подрядчиками. Этот опыт будет предложено использовать на атомных станциях России и других стран. Кроме того, одну из сильных сторон Кольской атомной станции – использование подкранового хозяйства - Парижский Центр хочет представить у себя.

В заключение итогового заседания руководитель команды экспертов ВАО АЭС вручил директору Кольской АЭС В.В. Омельчуку предварительный отчёт о проделанной работе.

Итоговый официальный документ будет готов через два месяца, его передадут генеральному директору ОА «Концерн Росэнергоатом» Андрею Петрову в Москве.

В состав команды экспертов входили специалисты из Армении, Болгарии, Венгрии, Индии, России, США, Украины и Швеции. Координировал действия экспертов ведущий специалист НИИ словацкой компании «Slovenske elektrarne» Ян Наньо.

Эксперты ВАО АЭС работали по следующим направлениям: организация и администрирование; эксплуатация; ремонт; инженерно-техническое обеспечение; опыт эксплуатации; радиационная защита; противоаварийная готовность; подготовка и квалификация персонала.

Проанализировав полученную на Кольской АЭС информацию, эксперты выделили приоритетные области, на которые персоналу Кольской АЭС надлежит направить усилия по улучшению, и определили положительные практики для использования на других АЭС.

Всемирная ассоциация операторов, эксплуатирующих АЭС (ВАО АЭС) - некоммерческая, неправительственная организация, в состав которой входят все организации, эксплуатирующие атомные станции. ВАО АЭС способствует обмену опытом эксплуатации, чтобы ее члены могли работать совместно для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих АЭС. ВАО АЭС действует независимо от государственных и регулирующих органов и работает исключительно от имени и в интересах своих членов – атомных электростанций.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС