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21.02.2017 12:52

Губернатор Марина Ковтун провела заседание антитеррористической комиссии Мурманской области

Светлана Деменева.

Сегодня под руководством губернатора в Мурманске прошло заседание региональной антитеррористической комиссии. На повестке - вопросы об улучшении мер по охране объектов топливно-энергетического комплекса, газонаполнительной станции Мурманоблгаза, о террористической защищенности аэропорта "Хибины". Рассмотрен и вопрос о работе в муниципалитетах. В регионе сегодня комиссий по антитеррору - шесть - в городских округах, шесть - в районах и пять - в ЗАТО. Как раз там самое большое количество стратегических и опасных объектов. Особое внимание - пропускному режиму.
Глава администрации ЗАТО Александровск Семен Кауров: "Территория ЗАТО делится на несколько зон. Первая - контролируемая, которая обеспечивает въезд КПП - на территорию этой зоны. Потом - особые зоны. И закрытые зоны. Там, где располагаются воинские части. В соответствии с этим, регулярно, раз в квартал, проводится мероприятие - собирается комиссия антитеррористическая, в том числе, и определяется режим, и инструкция по режиму, которая дает нам право определенных действий на территории ЗАТО".  
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