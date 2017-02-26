"Февральские вьюги". В Мурманске пройдет XXIX областной открытый конкурс ансамблей бального танца

Елена Ястребова.

"Февральские вьюги". Мурманская "Кировка" приглашает северян на XXIX областной открытый конкурс ансамблей бального танца. Участники из Мурманской области выступят с танцевальной программой. Фигурный, венский вальс, полька, мазурка, полонез. Зрители увидят все мастерство исполнителей, сценическую культуру, оригинальность балетмейстерских решений. Победители получат дипломы лауреатов 1, 2, 3 степени в каждой номинации по возрастным категориям.

Мероприятие состоится сегодня в 14:00.