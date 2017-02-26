Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
26.02.2017 11:30

«Широкая масленица». Передвижная детская библиотека отправится в Гаджиево

26 февраля передвижная детская библиотека отправится в город Гаджиево для участия в городском празднике «Широкая масленица». Чтобы напомнить о традициях масленичной недели, жемчужной россыпи народной мудрости, сотрудники библиотеки посетят городской праздник в Гаджиево. В гости к юным жителям города приедут знакомые литературные герои: кот Матроскин, Снеговик и почтальон Печкин. Они устроят настоящее театрализованное представление со всевозможными народными играми.

Ждут ребятишек и новые необычные книжки!
 
Областная детско-юношеская библиотека
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.48
Евро = 60.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.