«Широкая масленица». Передвижная детская библиотека отправится в Гаджиево

26 февраля передвижная детская библиотека отправится в город Гаджиево для участия в городском празднике «Широкая масленица». Чтобы напомнить о традициях масленичной недели, жемчужной россыпи народной мудрости, сотрудники библиотеки посетят городской праздник в Гаджиево. В гости к юным жителям города приедут знакомые литературные герои: кот Матроскин, Снеговик и почтальон Печкин. Они устроят настоящее театрализованное представление со всевозможными народными играми.

Ждут ребятишек и новые необычные книжки!



Областная детско-юношеская библиотека