На базе городского суда г. Кандалакши главный судебный пристав Мурманской области провел инструкторско-методическое занятие с начальниками отделов

На базе городского суда г. Кандалакши главный судебный пристав Мурманской области В.А. Ларин провел инструкторско-методическое занятие с начальниками отделов - старшими судебными приставами по теме «Организация служебной деятельности по обеспечению установленного порядка деятельности судов».

Целью проведения занятия являлось научить старших судебных приставов правильной организации несения службы судебными приставами по ОУПДС в зданиях судов и судебных участков мировых судей, осуществлению безопасности должностных лиц ФССП России при осуществлении служебных обязанностей, осуществлению привода.

За время занятий отработаны вопросы:

- методика проведения тренировки по теме «Действия при возникновении возгорания или пожара в зданиях, помещениях судов»;

- методика проведения ежедневного инструктажа судебных приставов по ОУПДС перед заступлением на службу;

- методика организации служебной деятельности по ОУПДС.

Кроме того начальники отделов – старшие судебные приставы потренировались в выполнении нормативов по сборке-разборке пистолета «Макаров» и автомата «АКСУ-74».



Пресс-служба УФССП России по Мурманской области