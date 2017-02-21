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21.02.2017 14:05

На базе городского суда г. Кандалакши главный судебный пристав Мурманской области провел инструкторско-методическое занятие с начальниками отделов

На базе городского суда г. Кандалакши главный судебный пристав Мурманской области В.А. Ларин провел инструкторско-методическое занятие с начальниками отделов - старшими судебными приставами по теме «Организация служебной деятельности по обеспечению установленного порядка деятельности судов».

Целью проведения занятия являлось научить старших судебных приставов правильной организации несения службы судебными приставами по ОУПДС в зданиях судов и судебных участков мировых судей, осуществлению безопасности должностных лиц ФССП России при осуществлении служебных обязанностей, осуществлению привода.
За время занятий отработаны вопросы:
  - методика проведения тренировки по теме «Действия при возникновении возгорания или пожара в зданиях, помещениях судов»;
  - методика проведения ежедневного инструктажа судебных приставов по ОУПДС перед заступлением на службу;
  - методика организации служебной деятельности по ОУПДС.
  Кроме того начальники отделов – старшие судебные приставы потренировались в выполнении нормативов по сборке-разборке пистолета «Макаров» и автомата «АКСУ-74».
 
Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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