Мурманская областная научная библиотека представит издание, посвященное Герою Советского Союза Николаю Кононову

Сегодня в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (ул. Софьи Перовской, 21а, III этаж конференц-зал) состоится презентация издания, посвященного Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кононову.

Изданию буклета «Норма его жизни: народный судья 7-го участка г. Мурманска Герой Советского Союза Кононов Николай Иванович» предшествовала кропотливая работа председателя Первомайского суда Мурманска Сергея Седых, заместителя председателя Кандалакшского суда Мурманской области Светланы Пилипенко, заместителя начальника Управления Судебного департамента в Мурманской области Александра Ковалева. Неоценимую помощь в подборе материалов оказала внучка Николая Ивановича Татьяна Фаюк. При создании буклета также были использованы материалы Государственного архива Мурманской области, Мурманского областного краеведческого музея, Библиотеки-музея имени Н. Н. Блинова, Костромской областной библиотеки и Костромского краеведческого музея, Кадетской школы Мурманска.

В презентации издания примут участие представители судейского сообщества Мурманской области и Управления Судебного департамента. Вниманию гостей встречи будет также представлена выставка книг из фонда областной научной библиотеки, вышедших в годы Великой Отечественной войны, и артефактов военного времени. В исполнении клуба «Гравицапа» прозвучат песни военных лет.

Начало мероприятия в 14.30.

Познакомиться с изданием можно в электронной библиотеке «Кольский Север» Мурманской областной научной библиотеки.

Для справки:

Николай Иванович Кононов родился в 1911 году в Ярославской губернии, в крестьянской семье. Позднее стал жителем Заполярья, работал народным судьей 7-го участка города Мурманска. 12 ноября 1941 года был призван на фронт.

24 июня 1944 года Николай Кононов первый в своей части со взводом солдат под огнем врага переправился на левый берег реки Западная Двина, завоевал там плацдарм и обеспечил боевой успех всей части. В том бою Николай Иванович погиб. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Фамилия Николая Кононова высечена на обелиске над братской могилой возле деревни Загромадино Витебской области. Именем героя в селе Парфеньево на его родине названа улица. В Мурманске мемориальная доска Николаю Кононову установлена на здании кадетской школы.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /