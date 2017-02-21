В Мурманске начала работу областная тематическая каникулярная школа «Заполярный Наноград»

В Мурманском областном центре дополнительного образования детей «Лапландия» начала работу третья тематическая каникулярная школа «Заполярный Наноград». Она организована для развития интереса учащихся к инновациям в области нанотехнологий и техническому творчеству, реализации учебных проектов, связанных со знакомством и взаимодействием с миром высоких технологий.

В работе каникулярной школы принимают участие ученики 8-11 классов общеобразовательных организаций региона, входящих в программу «Школьная лига РОСНАНО».

Особенность «Заполярного Нанограда» – совместное решение школьниками, студентами и педагогами проектных задач (кейсов), предложенных организациями и компаниями Мурманской области. Для ребят открыты стажерские площадки крупных организаций и предприятий: АО «ФосАгро», кафедры автоматики и вычислительной техники, кафедры математики, информационных систем и программного обеспечения Мурманского государственного технического университета, Центра судоремонта «Звездочка» филиала СРЗ «Нерпа», предприятий «Атомфлот» и «Ростелеком», а также мурманского Информационного центра по атомной энергии. Участники самостоятельно выбирают стажерские площадки в процессе собеседования с кураторами.

В дни работы каникулярной школы состоятся лекции специалистов предприятий и педагогов образовательных организаций области, пройдут интерактивные игры и спортивно-оздоровительные мероприятия. Пять мастерских предоставят участникам возможность для творческой самореализации. Для участников запланированы экскурсии на Верхнетуломскую ГЭС, действующий ледокол ФГУП «Атомфлот», на предприятие «ФосАгро», в Мурманский государственный технический университет и мурманский Информационный центр по атомной энергии.

25 февраля областная каникулярная школа «Заполярный Наноград» завершится защитой творческих проектов по итогам работы стажерских площадок. Оценивать результаты работы участников будут представители организаций, предоставивших задания, и специалисты Мурманского областного центра дополнительного образования детей «Лапландия».

/ Министерство образования и науки Мурманской области /